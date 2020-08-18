Son dakika haberleri... HDP önündeki eylemde 351'inci gün
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Son dakika haberleri... HDP önündeki eylemde 351'inci gün

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 351'inci günde de devam ediyor.

Son dakika haberleri... HDP önündeki eylemde 351'inci gün
18.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:33
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 351'inci günde de devam ediyor. 2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi, diğer oğlunun da 3 yıl önce PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Anne çiftçi, "Ben burada iki evlat acısı için oturuyorum ve gitmeyeceğim. Bunlar bizim ciğerlerimizi söktüler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı. 143 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, eylemini sürdürüyor.'BANA İKİ EVLAT ACISI YAŞATTILAR'2015 yılında kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan Necibe Çiftçi, 351 gündür mücadeleye devam ettiğini söyledi. Çiftçi, "Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Çünkü biz evlatlarımız için gelmişiz. Bunlar bizim ciğerlerimizi söktüler. 2015'de çocuğumu kandırarak, HDP ile PKK dağa kaçırdı. 2017'de de gelip, diğer oğlumu gece yarısı bizim evi basarak ahıra götürdüler. Elini kolunu bağlayarak, infaz ettiler. Bugün bana iki evlat acısı yaşattılar. Ben burada iki evlat acısı için oturuyorum ve gitmeyeceğim. HDP ve PKK benim oğlumu bana vermeden, ben buradan gitmeyeceğim. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle evladıma kavuşacağım. Bütün anneler ve babalar evlatlarına kavuşacak" dedi.


- Diyarbakır

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Kaynak: DHA

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