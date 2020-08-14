Son dakika haberleri! HDP önündeki eylemde 347'nci gün Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 347'nci günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 347'nci günde de devam ediyor. 2015 yılında Van'da kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı. 142 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak eylemini sürdürüyor.'OĞLUMU DAĞDA BENİ DE BURADA ÖLDÜRÜYORLAR'

Van'da 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılan anne Solmaz Öğrünç, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. 347 gündür burada olduklarını ve 347 yıl da geçse oğlunu almadan gitmeyeceğini ifade eden Öğrünç,"HDP oğlumu dağda beni de burada mahkum etmiş. Oğlumu orada öldürmüşler beni de burada öldürüyorlar. Benim Baran'ımı versinler, o küçüktür. Kur'an-ı Kerim okuyan bir çocuktu. Bana bir sözü vardı memur olup, beni hacca gönderecekti. Ben iki oğlumu ve eşimi Van'da bıraktım geldim. Eşim onlara hem annelik hem de babalık yapıyor. Baran oğlum eğer sesimi duyuyorsan adalete teslim ol. Seni kandırıyorlar orada ceza var diye ama 15 kişi geldi bak biri de ceza almadan gitti. Oğlumu Allah'ın gücüyle ve devletin gücüyle onların ellerinden alacağım" dedi.

Kaynak: DHA