Son dakika haberleri! HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 291'inci gününde
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Son dakika haberleri! HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 291'inci gününde

Son dakika güncel haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 291'inci gününe girdi.

Son dakika haberleri! HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 291'inci gününde
19.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:27

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 291'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 291'inci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, PKK'nın çocuk katili ve hırsızı olduğunu aktararak çocuklarını istedi. Övünç, "Bugün 291 gündür HDP'nin kapısındayım, HDP çocuğumu alıp PKK'ya verdi. Çocuğumu dağda beni de burada ölüme terk etmişler. Hastalık oldu, Ramazan geldi dinlemedim. Eylemime devam edeceğim, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Onlar çocuk katili, çocuk hırsızı, 15 yaşındaki çocuk silah tutup dağa gitmeyi nereden biliyor. Onların yeri anne kucağıdır, vekiller çocuklarını yurt dışında okullarda okutuyorlar, benim gibi garibanların çocuklarını dağa ölüme götürüyorlar. Onları vicdana davet ediyorum, yürüyüşü Kandil'e yapıp bizim çocuklarımızı alırlar. 3 vekilin dokunulmazlığı alındı dünya ayağı kalktı, ama biraz da bizim çocukları düşünsünler. 5 yıldır anneler gözyaşı döküyorlar. Baran oğlum sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol, seni kandırıyorlar, ceza var diyorlar, ceza yok. 13 kişi gelip teslim oldu, elini kolunu sallayıp ailelerinin yanına gitti. İnşallah bütün ailelerin evlatları gelecek sevinç gözyaşları dökeceğiz" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA

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