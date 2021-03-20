HDP'nin Nevruz etkinliğinde 14 kişi gözaltına alındı
20.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:58
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde 14 kişi gözaltına alındı.
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde 14 kişi gözaltına alındı.
HDP'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenliği Nevruz etkinliğinde, alana girişlerde yapılan aramalarda 4 kişi görevli memura mukavemetten, 10 şahıs ise terör örgütü propagandasını içeren slogan atmaktan gözaltına alındı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı