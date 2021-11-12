Son dakika haberleri | HDP'li Özen: "Yargı kararları uygulanarak zorunlu din dersleri kaldırılmalı"

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Türkiye'deki yargı kararları uygulanarak zorunlu din derslerinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Özen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün Alevi toplumunun üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığını savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Alevi cemaati başkanlığı kurulmak istendiğini, Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığını kurulduğundan bu yana "inkar ve asimilasyon kurumu"' olarak gördüğünü dile getiren Özen, "Diyanet Aleviler, diğer inançlar veya inançsızlar üzerinde bir tahakküm aracı olarak kullanılmaktan çıkarılmalıdır." dedi.

Her inancın kendisini ifade edebileceği, kendi kararlarını verebileceği bir ortam sağlanması gerektiğini belirten Özen, "Alevi meselesinde sorunun çözümü çok basittir. AİHM ve Türkiye'deki yargı kararları uygulanarak zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Bununla ilgili aylar öncesinde kanun teklifini de verdik. Resmi mevzuatlarda kilise, sinagog, cami ibaret yeri olarak geçiyor. Bunların yanına 'cemevi' ibaresi eklenmelidir. Alevilerin hakları teslim edilmelidir." diye konuştu.

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