Son dakika haberleri: HDP'li Leyle Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haberleri: HDP'li Leyle Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

21.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:06
Son dakika haberleri: HDP'li Leyle Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Leyla Güven katılmazken avukatları hazır bulundu. Yapılan savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, HDP'li Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verirken, bazı suçlardan beraatine karar verdi.

Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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