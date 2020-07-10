Son dakika haberleri | HDP'li Gergerlioğlu: "İşsizlik tüm boyutlarıyla artıyor" Gelen son dakika haberlerine göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "İşsizlik tüm boyutlarıyla artıyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "İşsizlik tüm boyutlarıyla artıyor. TÜİK bu konuyu bilimsel bir şekilde tespit etmiyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nisan ayı iş gücü istatistiklerine göre hem işsizliğin hem istihdamın azaldığını belirterek, "İşsizlik tüm boyutlarıyla artıyor. TÜİK bu konuyu bilimsel bir şekilde tespit etmiyor. Yetersiz ve eksik bir şekilde tespit ediyor. Yapılan istatistiklere bakıyoruz ortada gerçek işsizliğin tespiti yok." diye konuştu.

Cezaevlerinde hukuksuzluklar yaşandığını öne süren Gergerlioğlu, "Müebbet mahpuslara ayrılmış tek kişilik hücrelerde daha ceza almamış yüzlerce tutuklu kalıyor. Bu tutuklulardan bazen bir kısmı hücresinde ölü halde, son derece kötü halde, psikolojik sorunlarla bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları anlatan Gergerlioğlu, "Sincan Cezaevinde geçtiğimiz gün artık bütün bu kötü uygulamalardan dolayı bir eski Danıştay hakimi çıldırdı. Türkiye bunu duysun. Eski Danıştay hakimi KHK'lı Suat Reçber, uykudan uyandı bağırmaya, sağa sola saldırmaya başladı ve ağır psikoz tanısıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. İnsanları o kadar ağır şartlarda bırakıyorsunuz ki cezaevlerinde çıldırıyorlar." dedi.

Kaynak: AA