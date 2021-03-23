PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest
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PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest

23.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:42

PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest PKK operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u serbest bırakıldı İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan HDP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişinin serbest...

PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest

PKK operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u serbest bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan HDP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi. 1 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından 4 ilçede 15 ayrı adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP Beşiktaş ilçe Başkanı R.B. ile Kağıthane ile HDP İlçe Başkanları B.D. ve A.Y'nin de olduğu 10 şüpheli yakalanmıştı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden HDP Beşiktaş ilçe Başkanı R.B. ile Kağıthane HDP İlçe Başkanları B.D. ve A.Y'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanarak mahkemeye çıkarılan zanlılardan Baran S. isimli şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest
PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest
PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest
PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest
PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest
PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest
PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest
PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP ilçe başkanları da dahil 9 kişi serbest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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