Son dakika haberleri | HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon (2)
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Son dakika haberleri | HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon (2)

24.01.2021 07:04 | Son Güncelleme: 24.01.2021 07:08

Bir son dakika haberine göre HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Binada yapılan aramalarda bulunan bazı malzemeler polis ekipleri tarafından incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri | HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon (2)
Son dakika haberleri | HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon (2)
Son dakika haberleri | HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon (2)
Son dakika haberleri | HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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