Son dakika haberleri | HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon (2)

Bir son dakika haberine göre HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Binada yapılan aramalarda bulunan bazı malzemeler polis ekipleri tarafından incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın