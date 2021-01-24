Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon
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Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon

24.01.2021 16:30 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:35
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon

Son dakika haberler... İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına yönelik yaptığı operasyon, binada yapılan yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından sona erdi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına yönelik yaptığı operasyon, binada yapılan yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından sona erdi. Ekipler binada bulunan çok sayıda doküman ve belgeye el koyarken, HDP İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesi alınmak üzere Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan kaçak elektrik tespit edildiği için BEDAŞ tarafından binanın elektriği de kesildi. Ercan S. ve Dilan K. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.    

OPERASYON DÜZENLENDİ

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP İlçe Binası'nda yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi.

BİNADA 6 SAAT ARAMA YAPILDI

Saat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik arandı. Aramalarda, terörist başı Abdullah Öcalan posterinin ve resimlerinin bulunduğu, üzerinde YPJ yazılı bez flama üzerinde Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu farklı boyutlarda 30 adet Abdullah Öcalan posteri, bin adet afiş, 166  adet özgür halk dergisi, 9 dokuz adet genç kadın bakışı dergisi, 550 adet özgür toplum dergisi, 65 adet yurtsever gençlik dergisi, 70 adet genç kadın dergisi ve çok sayıda kitap,3 harddisk, 2 laptop, 2 adet DVD, 2 adet video kaseti muhafaza altına alındı. Arama işlemine saat 05: 45 itibariyle son verildi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında, binada bulunan elektrik tesisatı da BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi. Binada kaçak elektrik tespit edilmesi üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile görüşülerek "Karşılıksız Yararlanma" suçundan adli işlem yapıldı. Kaçak elektrik tespit edildiği için BEDAŞ tarafından binanın elektriği kesildi. 

MAHALLE SAKİNİNDEN POLİS EKİPLERİNE ÇAY SERVİSİPolis ekiplerinin arama çalışmaları sırasında, mahalle sakinlerinden bir kadın polis ekiplerine çay servisi yaptı.  EL KONULAN MALZEMELER ZIRHLI ARACA ALINDI

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. HDP İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesi alınmak üzere Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü. Operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya taşındı. El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Ercan S. ve Dilan K. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

(Fotoğraf)


- İstanbul
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon
Son dakika haberleri... HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na 6 saat süren operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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