Son dakika haberleri... HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli O.G.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli O.G.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin "PKK'dan nefret ettiğim için yaptım" dediği öğrenildi.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, ŞAHIS YAKALANDI

Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifa ederek ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN..."

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden O.G.'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Öte yandan, öldürülen parti çalışanının Poyraz'ın cenazesi binadan çıkarıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini sürdürüyor. O.G. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Son dakika haberleri... HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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