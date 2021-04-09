Son dakika haberleri: HDI Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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Son dakika haberleri: HDI Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Anadolu Ajansı / Onur Erdik - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: HDI Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Son dakika haberler... Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları, ikinci günde yapılan müsabakalarla tamamlandı.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları, ikinci günde yapılan müsabakalarla tamamlandı.

15 takımın katılımıyla 4 gün sürecek organizasyonun ikinci günü, Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki salonlarda yapılan müsabakalarla devam etti.

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliği yaptığı 1. etap müsabakalarının Yalova ayağında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan YOSK, rakibine 69-43 mağlup oldu.

İlk gün derbide Beşiktaş HDI Sigorta'ya kaybeden Galatasaray, ikinci günde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni 93-79 ile geçti.

İskenderun Engelliler'in Güçlü Eller Spor Kulübü'nü 91-16 gibi farklı skorla yendiği ikinci gün maçlarında, Bağcılar Engelliler Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü'nü 67-57'lik skorla mağlup etti.

Play-off'un güçlü adaylarından Gazişehir Gaziantep de Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni 77-54 mağlup etmeyi başardı.

İlk günü bay geçen 1907 Fenerbahçe ise Ceylanpınar Belediyesi'ni 107-33 yendi.

Günün kapanış maçında Beşiktaş HDI Sigorta, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 85-54 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik

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