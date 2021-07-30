Son dakika haberleri! HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Shannon Shorter'ı transfer etti

Bir son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Shannon Shorter'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Shannon Shorter'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediyespor basketbol takımımız, geçen sezonu Japonya'da 11,9 sayı, 4,6 ribaund, 3,6 asist ile tamamlayan skorer guard Shannon Shorter ile anlaşma sağladı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, yeni transfer Shannon Shorter'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz