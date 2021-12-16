Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde...
Son dakika haberler... Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır." - ANKARA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın...
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır."
Bütçe uygulama sonuçları (1)
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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