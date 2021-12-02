Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Haber : Ferhat EKİNCİ-Caner ÜNVER/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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