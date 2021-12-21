Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik...

Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivite de bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivite de bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk." - ANKARA

Son Dakika! Bakan Nebati'den Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'a dolara müdahale yanıtı: Hiçbir şekilde müdahale olmadı

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 Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

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 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...

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