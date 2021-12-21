Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik...
Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivite de bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivite de bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk." - ANKARA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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