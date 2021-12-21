Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivite de bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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