Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik...
Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız." - ANKARA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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