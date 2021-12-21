Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik...

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız." - ANKARA

Son Dakika! Bakan Nebati'den Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'a dolara müdahale yanıtı: Hiçbir şekilde müdahale olmadı

Son Dakika! Bakan Nebati'den Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'a dolara müdahale yanıtı: Hiçbir şekilde müdahale olmadı

 Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...

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