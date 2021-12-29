Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Kur korumalı TL mevduata katılım) Bugün 51 milyar lira. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar...
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Kur korumalı TL mevduata katılım) Bugün 51 milyar lira. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düşmüş durumda.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "(Kur korumalı TL mevduata katılım) Bugün 51 milyar lira. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düşmüş durumda."
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri
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