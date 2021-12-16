Bakan Nebati: "(Asgari ücrette) Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." - Haberler Ekonomi
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Bakan Nebati: "(Asgari ücrette) Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız."

Bakan Nebati:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bakan Nebati: "(Asgari ücrette) Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız."

Bakan Nebati: "(Asgari ücrette) Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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