Bakan Nebati: "(Asgari ücrette) Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız."
Bakan Nebati: "(Asgari ücrette) Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız."
Bakan Nebati: "(Asgari ücrette) Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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