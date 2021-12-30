Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşın "Kur korumalı TL mevduat sistemi"ne güvendiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti yeni bir modelle yola çıkıyor, bu modelin enstrümanlarıyla hareket ediyor, bunun başarılı olacağına inanıyor, vatandaş da buna destek veriyor." dedi.

Bakan Nebati, CNN Türk yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Vatandaşın "Kur korumalı TL mevduat sistemi"ne güvendiğini vurgulayan Nebati, "Karşı tarafın yapabileceği bir argüman kalmadı. Şu paradigma değişikliğini anlasınlar. Türkiye Cumhuriyeti yeni bir modelle yola çıkıyor, bu modelin enstrümanlarıyla hareket ediyor, bunun başarılı olacağına inanıyor, vatandaş da buna destek veriyor. 20 Aralık'ta millet tokat attı, 3 ay boyunca yaşadığımız sıkıntıları bertaraf etmeyi başardık. Onun getirdiği, bu başarının birinci sebebi Cumhurbaşkanımızsa asli sebebi ülkemizde yaşayan sağduyulu insanlardır." diye konuştu

Nebati, "erken seçim olacak mı" yönündeki söylentilerin sorulması üzerine, erken seçim olmayacağını, 2023'ün haziran ayında tam zamanında ve çok güçlü şekilde seçime gideceklerini söyledi.

KDV ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Nebati, "Gerçekten ses getirecek, KDV'nin sadeleştirilmesi, piyasadaki üretici, tüketici dahil olmak üzere herkesin ittifak edeceği bir yalın sistem getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Nebati, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusunda da çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

ÖTV indirimi olmayacak

Otomobil, beyaz eşya ve telefon gibi ürünlerde ÖTV indirim planı olup olmayacağının sorulması üzerine Nebati, şöyle devam etti:

"Hayır, araç satışlarında bir düşme yok, araç kuyrukları var. Talepleri karşılayamıyorlar, ÖTV'yi niye indirelim? Beyaz eşyada tarihi rekorlar kırılıyor ihracatta ve iç tüketimde, ÖTV'yi niye düşürelim? Akaryakıt fiyatlarında kaybedilen vergisel vergilerin yükünü 84 milyon çekiyor. Birinin kullandığı akaryakıtı niye başkası çeksin? Biz petrol ve doğal gaz üreticisi değiliz. 2023'te doğal gaz üreteceğiz ancak şu anda doğal gazı dövizle alıyoruz. Bunu nereye kadar sübvanse edebilirim. Önümüzdeki yıl 55 milyar dolar enerji ithalatımız var. Geçici karar alınmış, piyasa canlanmış böyle bir dönemde o imkanı bitirdik."

Nebati, serbest piyasayı her alanda gözettiklerinin altını çizdi. Memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı konusundaki soruya Nebati, "19 yıllık bir müktesebat var, bu diyor ki, enflasyonun üstünde, enflasyona ezdirmeyecek şekilde bir artırım yapılacak. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız önerilerde bulunuyor. Kendi bütçemize de bakacağız. Optimal olan kısım bütçe ve vatandaş açısından nereye geliyorsa, siyasi irade yetkisini kullanacak. Kabine toplantısında konuşulur ve Cumhurbaşkanımız karar verir." yanıtını verdi.

Nebati, asgari ücretteki vergi muafiyetiyle devletin ne kadarlık bir gelirden vazgeçtiğinin sorulması üzerine de, "49 küsur, 50 milyar lira. Bununla damga ve gelir vergisini istisna tuttuk. Asgari ücretin olduğu kısımda ve tüm ücretlerde, asgari ücretten vergi almıyoruz." dedi.

Piyasada yanlış yapanların ve yanlış fiyat uygulayanların üzerine gideceklerine dikkati çeken Nebati, bu konuda spesifikleştirme yapmayacaklarını, kim yanlış yaparsa onun üzerine gideceklerini vurguladı.

Nebati, KGF'yi devreye sokacaklarının altını çizerek, selektif yatırımlarda ona göre oluşturulmuş katma değerli projeye bankaların kredi vereceğini ve proje bankacılığını devreye alacaklarını anlattı.

"Katar'dan ve Suudi Arabistan'dan sıcak para gelecek, oralarla anlaşma yapılıyor" gibi söylentilerin olduğunun söylenmesi üzerine de Nebati, bunların swap anlaşmalarıyla yapılan şeyler olduğunu ve Türkiye'nin çıkarı neyse onu yapacaklarını vurguladı.

Nebati, bir soru üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bağımsız olduğunu belirtti.

"Liseyi Viranşehir'de bitirdim"

Şanlıurfa Viranşehirli olduğunu, liseyi orada bitirdiğini ardından İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümüne 1983'te başladığını aktaran Nebati, ailesinden dolayı iş hayatından çeşitli sektörleri tanıdığını anlattı.

Nebati, "Siyasete girdikten sonra kardeşlerim, ortağım, ortaklarım işe devam ediyorlar. Yolumuza devam ediyoruz. Ben MÜSİAD'da çok önemli deneyim elde ettim, 6 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ekonomi raporları, piyasayla iletişim, ilişkiler, sektörel bazda bilgi sahibi olmak bütün bunlar beni piyasanın bir parçası haline getirdi. Aynı zamanda siyaset yapıyorum. 1995'te Refah Partisi Bakırköy ilçe Başkanıydım. Siyasete tam dibinden merkezinden geliyorum. 28 Şubat sürecinde, o acılı günlerde hep oralardaydım Bakırköy'de. Ak Parti'nin kuruluşundan itibaren İl'de görev aldım, milletvekilliği yaptım, MKYK üyesi oldum, genel başkan yardımcısı oldum, siyasi olarak gelinebilecek en hoş şeyleri yaşadım." ifadelerini kullandı.

Nebati, 3 dönem milletvekilliği 3,5 yıl da Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı yaptığının altını çizdi. Bakan olmak gibi bir hayali olmadığını ifade eden Nebati, yaptığı her işi en iyi haliyle yapmak için gayret ettiğini söyledi. Nebati, 4 çocuğuna ilişkin bilgileri paylaşırken çocuklarına devlet üniversitelerinde okumak gibi bir kural koyduğunu belirtti. Hep aktif olduğunu ancak göz önünde olmadığını dile getiren Nebati, hafta sonu ailesiyle pazara ve alışveriş merkezine gittiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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