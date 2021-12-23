Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak"
Son dakika ekonomi haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O bu, sen ben yok, öteki yok, hep beraber" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Nebati, dün akşam bir televizyon kanalında "Yeni Türkiye Modeli" ile ilgili açıklama yaptığını hatırlatarak, "Yarın belediye başkanlarımıza sunumumuz olacak. MYK'da sunumumuz olacak. Ardından 4 Ocak'ta İl Başkanları Toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile yaptık, Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Bir rahatlama gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O bu yok, sen ben yok, öteki yok, hep beraber" dedi.
Kurdaki gerilemenin fiyatlara yansımasının yavaş olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bakan Nebati, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığının kendini göstereceğini ifade etti. - ANKARA
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