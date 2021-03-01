Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk."
01.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:40
Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk."
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık