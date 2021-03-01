Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk."
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Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk."

01.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:40
Son dakika haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:

Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk."

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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