Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi."

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi.