Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi."
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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi."

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 'Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi.'
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Elvan: 'Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak'
Elvan: "Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak"
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