Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
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Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve ekonomi reformlarımızı anlattık. Değerli büyükelçilere ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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