Son dakika haberleri... Hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kayalık alandan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kayalık alandan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çayırçukur köyü İspirli mahallesinde evine yakın bir noktada hayvanlarını otlatan 73 yaşındaki Nuriye Şeker, henüz bilinmeyen bir nedenle 4-5 metre yüksekliğindeki kayalık alandan aşağı düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine köye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın gerçekleştiği bölgede Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapılırken, oğluyla birlikte köyde yaşadığı öğrenilen 6 çocuk annesi Şeker'e kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısının talimatıyla otopsi yapılacağı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı