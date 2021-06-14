Son dakika haberleri! Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür

Son dakika haberleri! Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, zor durumda kalan hayvanların imdadına yetişerek onların tekrar hayata bağlanmasında büyük katkısı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Emin Tarım'ı ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, zor durumda kalan hayvanların imdadına yetişerek onların tekrar hayata bağlanmasında büyük katkısı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Emin Tarım'ı ziyaret etti.

Sahipsiz hayvanların sorunlarına çözüm bulmak hedefiyle çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, destek arayışı çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Emin Tarım'ı makamında ziyaret etti. Çetiner, insanların yanı sıra zor durumda kalan hayvanların da her daim imdadına yetişen itfaiye ekipleri ile Nilüfer'deki bu çalışmaları iş birliği içinde yürütmek istediklerini ifade etti. Çetiner, zor durumda kalan sahipsiz hayvanların kurtarılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında itfaiye ekiplerine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Can dostların daha güvenli bir kent ortamında yaşamalarına yönelik projeleri ve çalışmaları artırarak sürdürdüklerini ifade eden Çetiner, sahipsiz hayvanların sorunlarına çözüm arayışına yönelik kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çetiner, "Çalışmalarımızda zorlandığımız arama ve kurtarma operasyonlarında İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiye ekiplerinin özverili desteği ve iş birliği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Emin Tarım da, kent nüfusunun giderek artmasının sokak hayvanlarının yaşam alanlarını da kısıtladığını belirterek, "Bu durum hayvanların üreme, saklanma veya yuvalanma amacı ile sığındıkları alanlarda zor durumda kalmalarına ve istenmeyen kazalara yol açıyor. Bu durumlarda daire başkanlığımıza gelen ihbarlar doğrultusunda yardıma muhtaç hayvanların kurtarılmasına için ekiplerimiz bölgeye hızlı bir şekilde giderek gereken çalışmayı yapıyor" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haberleri! Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür
Son dakika haberleri! Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür
Son dakika haberleri! Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Tuğrul Tülek Kerimcan Durmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Hayvanların yardımına koşan itfaiyecilere teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:00:03. #1.14#

title