Son dakika haberleri | Hayvanları koruma polisi, sokak hayvanlarını besledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri tarafından beslendi.

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri tarafından beslendi.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma saat 21.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar evlerine çekildi. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yaptı.

Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri yetişti. Kent genelinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek belli noktalara mama bırakıp sokak hayvanlarını beslerken, vatandaşlar polise teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI