Son dakika haberleri: Hayvancılık yatırım desteği başvuruları başladı
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Son dakika haberleri: Hayvancılık yatırım desteği başvuruları başladı

Son dakika haberleri: Hayvancılık yatırım desteği başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesi başvuruları başladı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesi başvuruları başladı.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Geçtiğimiz Mayıs ayında yürürlüğe giren 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Karar'a istinaden yayınlanan uygulama esasları tebliği ile uygulama rehberine göre projeye müracaatlar 1- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tebliğ; 2021 yılında işletmesi en az 1 yıldır aktif ve bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerle büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli ve küçükbaş için de en az 100 ile en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı, kapasite artırımını, küçükbaş hayvancılık yapan göçer belgesine sahip yatırımcılara çadır alımını, makine alet ve ekipman tedarikine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerini kapsamaktadır. Bakanlığımız tarafından onaylanan projelerin son tamamlanma tarihi 30Kasım 2021 olup başvurular Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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