Son dakika haberleri | Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber... Adıyaman İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, bir hayvan çiftliğine yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

KAHTA, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, bir hayvan çiftliğine yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kahta ilçesinde hayvan çiftliği bulunan R.K. (28) isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın hayvan çiftliğine operasyon yapıldı. Hassas burunlu Yufka ve Manken isimli jandarma köpekleriyle çiftlikte yapılan aramalarda 1 kilo 980 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 100 gram kenevir tohumu olduğu değerlendirilen madde ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken R.K. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Adıyaman, Jandarma, Kahta, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title