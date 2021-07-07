Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden şehitler için 500 su kuyusu projesi
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Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden şehitler için 500 su kuyusu projesi

Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden şehitler için 500 su kuyusu projesi
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı ile yaptığı protokol gereğince kuraklığın ekonomik sıkıntılarla birleştiği ve yaşamın zorlaştığı coğrafyalarda su kuyusu projesi başlattığı bildirildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı ile yaptığı protokol gereğince kuraklığın ekonomik sıkıntılarla birleştiği ve yaşamın zorlaştığı coğrafyalarda su kuyusu projesi başlattığı bildirildi.

Afganistan, Bangladeş, Çad, Kamerun ve birçok ülkede açılacak su kuyuları ile bölge halkının su ihtiyacı karşılanacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında açılacak kuyularına şehitlerin isimlerinin verilerek, onların hatıralarının yaşatılacağı belirtildi.

Proje kapsamında 500 su kuyusu açılması hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Dünyada 785 milyon insan temiz suya erişemiyor. 2,3 milyar insan ise temizlik hizmetlerinden yoksun yaşıyor. Özellikle Afrika'nın bazı bölgelerinde su kirliliğine bağlı çocuk ölümleri korkutucu boyuta ulaşmış durumda." ifadesi kullandı.

Togo, Nijer ve Kamerun'da da bu sorunlar ciddi bir biçimde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadınlar ve çocuklar, su kaynaklarına saatler boyu süren yürüyüşler sonucunda ulaşabiliyor. Hesaplamalara göre bu yürüyüşlerle su ihtiyacını karşılayan insan sayısı yaklaşık 1 milyar. Temin edilen suların da çok büyük bir kısmı yüzey suları dediğimiz su birikintileri veya göletlerden oluşmakta. Fakat kullanılan bu sular, kirli olmasından dolayı her yıl yüzbinlerce çocuk hasta olmakta ve yeterli tedavi imkanına ulaşamadığından binlercesi vefat etmektedir.

Derneğimizin su kuyusu açtığı ülkelerden biri olan Çad'da her yıl 19 bin çocuğun su kirliliğine bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi. Afganistan'da 2017 yılında Kabil Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin yayınladığı raporda, halkının temiz su sıkıntısı çektiği ve büyük çoğunluğunun içilebilir suya erişim sağlayamadığı bildirilmiştir. Özellikle yıllardır süren çatışmalar, ülkenin doğal kaynakları üzerinde negatif etkilere sebep olmuş ve birçok bölgede çölleşme büyük bir hız kazanmıştır.

Bangladeş'te ise yoğun nüfus ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle su ihtiyacı yıllardan beri çözülebilmiş değil. 10 milyon kuyunun yarısı doğal arşen ile zehirlenmiş durumda. Bu sağlıksız sular, çeşitli cilt ve solunum hastalıkları ile beraber yüksek kanser riskine de sebep olmakta."

Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden şehitler için 500 su kuyusu projesi
Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden şehitler için 500 su kuyusu projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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