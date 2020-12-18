Son dakika haberleri | Hayırsever iş insanlarından Nazilli Devlet Hastanesi'ne tıbbı cihaz bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Hayırsever iş insanlarından Nazilli Devlet Hastanesi'ne tıbbı cihaz bağışı

18.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:43
Son dakika haberleri | Hayırsever iş insanlarından Nazilli Devlet Hastanesi'ne tıbbı cihaz bağışı

Son dakika haberler: Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayırsever iş insanları Nazilli Devlet Hastanesi'ne 7 adet yüksek akımlı oksijen cihazı ve 1 adet ventilatör cihazı olmak üzere toplamda 8 tıbbi cihaz bağışladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayırsever iş insanları Nazilli Devlet Hastanesi'ne 7 adet yüksek akımlı oksijen cihazı ve 1 adet ventilatör cihazı olmak üzere toplamda 8 tıbbi cihaz bağışladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında desteğini her zaman yanımızda hissettiren hayırsever iş insanları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere 7 adet yüksek akımlı oksijen ve 1 adet ventilatör cihazını bağışlandı. Nazillili hayırsever iş insanları, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının başladığı ilk günden beridir büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hastanemizin ihtiyacı doğrultusunda bu cihazın bağışını gerçekleştirdik. Bizler de sağlık çalışanlarımıza maske, mesafe, hijyen kurallarına ve alınan her önleme uyarak destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik'de, "Bu mücadelenin yürütülmesinde yaptıkları bağışlarla her zaman destek olan değerli Nazillili hayırsever iş insanlarına hastaneye kazandırdıkları 7 adet yüksek akımlı oksijen tedavi cihazları ve 1 adet ventilatör cihazı için ve salgının yayılımını durdurmak için duyarlılık gösteren, kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - AYDIN

Son dakika haberleri | Hayırsever iş insanlarından Nazilli Devlet Hastanesi'ne tıbbı cihaz bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Varank Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Gülben Ergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Dava Ankara Öğretim Üyesi Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Hayırsever iş insanlarından Nazilli Devlet Hastanesi'ne tıbbı cihaz bağışı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:54:33. #1.14#
title