Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
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Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı

28.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:22
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı

Son dakika haber: KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) isimli mobil uygulama üzerinden aldığı ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara anında müdahale etmeye başlarken, vatandaşları da bilgilendiriyor.

KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) isimli mobil uygulama üzerinden aldığı ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara anında müdahale etmeye başlarken, vatandaşları da bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri göreve başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulan birim, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçecek ve farkındalığı artıracak. Ekipler özellikle kötü davranılan, işkence gören, aç ve susuz bırakılan hayvanları yeniden sahiplendirmek ve koruma altına almak için el koyma işlemi yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edecek.

HAYVAN HAKLARI İÇİN TEK DOKUNUŞ YETERKütahya'da park, bahçe ve sokaklarda vatandaşları bilgilendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen HAYDİ mobil uygulamasını anlattı. Cep telefonuna indirilen HAYDİ uygulaması aracılığıyla ya da 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı anında müdahaleye başladı. Uygulama hakkında kentin işlek cadde ve duraklarına bilgilendirici afişler asıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerinin ekip araçları da özel olarak dizayn edilerek arka bölümlerine hayvanlar için kafes ve teçhizat konuldu.

'UYGULAMANIN KÜTAHYA'YA ERKEN GELMESİ BENİ MUTLU ETTİ'Lokum ve Minik isminde 2 köpek sahibi olan Hasan Türkmen, uygulamanın başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu uygulama ülkemiz için geç kalınmış bir uygulama. Ülkemizde insanların hayvan bilinci yok denecek kadar az. Çünkü hayvanları hastalıklı bir şeymiş gibi görüyorlar. Böyle bir uygulamanın Kütahya'ya erken gelmesi beni memnun etti" dedi.

Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı
Son dakika haberleri... 'HAYDİ' uygulaması hayata geçti, hayvan koruma polisleri göreve başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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