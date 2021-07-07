Son dakika haberleri | Havza'daki yaz Kur'an kurslarına 1600 çocuk katıldı

Gelen son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaz Kur'an kursları kapsamında Havza'da da kurslar faaliyete geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaz Kur'an kursları kapsamında Havza'da da kurslar faaliyete geçti.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlayan Kur'an kurslarını ziyaret ederek, kurslara katılan öğrencilerle bir araya geldi, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Nurlu, yaz Kur'an kurslarının aileler ve çocukları için iyilik ve güzelliklere vesile olacağı inandığını söyledi.

Kurs kayıtlarının 11 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Nurlu, "130 camimizde Kur'an kurslarımız devam ediyor. Kurslarımızda yaklaşık 1600 çocuğumuz eğitim almakta. Kayıtlarının tamamlanmasıyla yaklaşık 2 bin çocuğumuzun bu yaz Kur'an kurslarına katılacağını öngörmekteyiz. Çocuklarını kurslara göndermek isteyen ailelerimiz cami, kurs veya 'www.diyanet.gov.tr' internet adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler başvurabilecek." dedi.

Kurslarda 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verileceğini anlatarak, "Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu