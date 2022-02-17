Son dakika haberleri: Havza'da polis, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince sanayi esnafı, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Amirliğine bağlı polisler, Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafa ve vatandaşlara broşür dağıtarak telefon ve internet dolandırıcılığı hakkında uyarıda bulundu.

Telefon ve internet dolandırıcılığı hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, 'Adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı' diyerek para veya altın isteyenlere inanılmamasın. Dosya masrafı ve kredi aidatı iadesi için kart ve kimlik numarası isteyenlere itibar etmeyin. Çeşitli kurumlara borcunuz olduğu ile alakalı mesajlar ve vali, özel kalem gibi makamların adını vererek ihtiyaç sahiplerine yardım toplamam kampanyalarına da itibar etmeyin."