Son dakika haberleri... Havza'da polis evden hırsızlıklara ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince vatandaşlar, evden hırsızlığa ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

Polisler, ilçe pazarı ve halkın yoğun olduğu Mehmetçik Meydanı, Kevser Parkı'nda ve bankamatik önlerinde broşür dağıtarak evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirlerle telefon dolandırıcılığı hakkında bilgi verdi.

Polisler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konularında da uyarıda bulundu.

Kaçıncı katta ya da hangi konumda olursa olsun her ev ve iş yerinin hırsızların hedefi olabileceğine dikkati çeken polisler, alınması gereken önlemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Kişi evini ya da iş yerini kısa süreliğine terk edecek olsa bile kapısını mutlaka kilitlemeli. İçeride kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar, çok kısa süre içinde eve girip çıkabilirler. Sadece dış kapının değil, varsa balkon ve teras kapılarının da sağlamlıkları ve içeriden kilitlenebiliyor olmaları da aynı derecede önem taşıyor. Delinme olanağı olmayan emniyetli kilit göbekleri kullanın. Kapıda zincir ve emniyet kilidi bulundurun. Kapı anahtarınızı paspas altı, ayakkabı içi, elektrik ve su saati gibi akla gelebilecek yerlere saklamayın. Ev civarında dolaşan şüpheli kişiler görüldüğünde 155 Polis İmdat hattına hemen bilgi verin. Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, 'Adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı' diyerek para veya altın isteyenlere inanılmamasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu