Son dakika haberleri: Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi

Son dakika haberler: Samsun'un Havza ilçesinde evinde rahatsızlanan yaşlı kadın, hava ambulansıyla Samsun'a gönderildi.

Samsun'un Havza ilçesinde evinde rahatsızlanan yaşlı kadın, hava ambulansıyla Samsun'a gönderildi.

Aşağı Susuz Mahallesi'ndeki evinde baygınlık geçiren ve ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Selver Canaz'ın (68) muayenesinde, felç ve hafıza kaybı belirlendi.

Durumu ağır olan Canaz, ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu