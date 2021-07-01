Son dakika haberleri: Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi
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Son dakika haberleri: Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi

Son dakika haberleri: Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Samsun'un Havza ilçesinde evinde rahatsızlanan yaşlı kadın, hava ambulansıyla Samsun'a gönderildi.

Samsun'un Havza ilçesinde evinde rahatsızlanan yaşlı kadın, hava ambulansıyla Samsun'a gönderildi.

Aşağı Susuz Mahallesi'ndeki evinde baygınlık geçiren ve ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Selver Canaz'ın (68) muayenesinde, felç ve hafıza kaybı belirlendi.

Durumu ağır olan Canaz, ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Son dakika haberleri: Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi
Son dakika haberleri: Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi
Son dakika haberleri: Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi
Son dakika haberleri: Havza'da evde fenalaşan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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