Son dakika haberleri... AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
29.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:16
Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu, evde karantinada bulunduğunu belirtti.
Vatandaşlardan dua beklediğini kaydeden Aksu, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş