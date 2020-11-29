Son dakika haberleri... AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri... AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

29.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:16
Son dakika haberleri... AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu, evde karantinada bulunduğunu belirtti.

Vatandaşlardan dua beklediğini kaydeden Aksu, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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