Son dakika haberleri | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Kahire'de sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Kahire'de sona erdi

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Kahire'de sona erdi

Son dakika haberi: Atıcılıkta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası müsabakaları sona erdi.

Atıcılıkta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası müsabakaları sona erdi.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun son gününde 25 metre rapid tabanca disiplininde müsabakalar yapıldı.

Türkiye'yi 25 metre rapid tabanca disiplininde temsil eden milli sporcu Özgür Varlık, sıralama müsabakasını 572 puanla 15. sırada tamamladı.

AA / Musa Samur - Spor

Dünya Kupası, Kahire, Silah, Mısır, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title