Son dakika haberleri! Havalı ve ateşli silahlar 3. Lig yarışları tamamlandı

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar 3. Lig Yarışmaları tamamlandı.