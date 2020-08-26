Son dakika haberleri... Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Son dakika haberleri... - Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde çıktığı yazlık sitenin damından düştüğü havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

26.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:30

- Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde çıktığı yazlık sitenin damından düştüğü havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Limonlu Mahallesinde 2 aylık meraklı kedi, çıktığı 4 katlı bir yazlık sitenin damından havalandırma boşluğuna düştü. İkinci kattaki Çulcu ailesi kedi sesini duydu ancak sesin dışarıdan geldiğini düşündü. Bir türlü seslerin kesilmediğini fark eden Ali Çulcu, sesi takip edip havalandırma penceresine merdiven atarak aşağıya baktığında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Çulcu, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yazlık siteye ulaşan itfaiye ekibi yaklaşık 1 saat süren bir operasyonla 2 aylık yavru kediyi kurtardı. Çulcu çifti kedinin kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Ali Çulcu, 2-3 gündür kedi sesi duyduklarını ancak nereden geldiğini bir türlü tespit edemediklerini belirterek, "En sonunda merdiven koyup havalandırma boşluğuna baktım. Kıpırdamadan duran bir kedi yavrusu gördüm. Yetkililere seslendim, sağ olsun itfaiye geldi. Baktılar, merdiven koyup kediyi olduğu yerden çıkardılar. Bir sevinç oldu içimizde. Sonuçta o da can taşıyor. Ağzı var dili yok derler ya. Allah'ın yarattığı bir hayvan. Bunlara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Kurtarılmasının ardından site sakinlerince sahiplenilen yavru kedi itfaiye ekibi tarafından sitenin bahçesine bırakıldı.

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Son dakika haberleri... Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İHA

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