Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
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Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

15.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:03
Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

Son dakika haberi... Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladıSAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında geçen yıl meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması başladı.

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında geçen yıl meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması başladı. Davada; 5'i tutuklu, 7 sanık hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Hendek'teki bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada, fabrikada bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, olayda ihmali olduğu iddia edilen fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve sorumlu ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B. tutuklandı, sorumlu personeller A.R.E.C. ve A.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Patlamaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yapımı devam eden yeni cezaevi alanında inşa edilen Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı.

108 MÜŞTEKİ DİNLENECEK

Duruşmaya tutuklu sanıklar Y.C., A.A., H.A.V., E.Ö. ve A.B., tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar A.R.E.C. ve A.Ç. ile avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu. Aralarında fabrika çalışanları ve olaydan etkilenen diğer kişilerin de olduğu toplam 108 müştekinin dinleneceği davada, şüpheliler hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunda 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Sakarya Adliyesi'nde 6 Ocak tarihinde görülen ilk duruşma, mahkeme salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle ertelenmiş ve davanın Ferizli'de bulunan büyük duruşma salonunda görülmesine karar verilmişti.

'ACILARIMIZ HER GÜN AYNI ŞEKİLDE KAT KAT ARTIYOR'

Duruşma öncesinde salon önünde toplanan müşteki yakınları, avukatlar ve vatandaşlar basın açıklaması yaptı. Ailelere ve yakınlarına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da destek verdi.

Patlamada hayatını kaybeden Selehattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Tepeçınar, acısının her gün daha da arttığını söyleyerek, 'Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Biz adalet için buradayız. Gerçek adaleti istediğimiz için buradayız. Canlarımızın sonuna kadar, gerçek suçluların cezalarını alana kadar biz buradayız ve bu yolda devam edeceğiz. Acılarımız her gün aynı şekilde kat kat artıyor' ifadelerini kullandı.

'BİZ BURADA 7 CANIMIZI KAYBETTİK'

Aynı fabrikada daha önce de patlamalar olduğunu söyleyen Avukat Gülşen Uzuner, 'Ailelerin yanındayız, aynı zamanda ailelerin de bir parçasıyız. Bir kastla bilerek yapılan bir cinayetle karşı karşıyayız. Böyle algılıyoruz. Kimse ihmal, taksir gibi başka mevzuların arkasına sığınmasın. Bilinmiş, saklanmış, organize edilmiş, denetlemeden kaçırılmış ve denetleme ile anlaşılmış. Böyle yürüyen bir dosya bu. Bu, bilerek yapılan ve insan hayatını hiçe sayan, insan hayatını almak için kurulan bir üretim düzenidir. Biz burada 7 canımızı kaybettik. Daha önceden de bu fabrikada hayatını kaybeden ve yaralananlar var. Onlarla da birlikte bir daha olmasın diye kendi canımızın hesabını sormaya geldik. Bu davanın ve böyle üretim yapan işverenlerin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar iş cinayeti ile ilgili yakınını kaybedenlerin yanındayız, asla da vazgeçmeyeceğiz' şeklinde konuştu.

'PATLAMA YAŞANDIKTAN 1 SAAT SONRA ORADAYDIK'

Patlamanın hemen sonrasında olay yerine geldiğini anlatan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, 'Hendek'te patlama yaşandıktan 1 saat sonra oradaydık. Patlama alanında yürürken ayaklarımızın altında barutlar patlıyordu. Hala devam eden bir süreçti. Bu fabrika daha önce defalarca patlamanın yaşadığı bir yerdi, fakat adını değiştirerek üretime devam etmişlerdi. Üretim zorlamasıyla, özellikle pandemi koşullarında daha fazla üretim yapılması için insanların canını hiçe sayıldığı bir süreci o gün orada da gözlemlemiştik. Bugün de burada aileler ve avukatlarımız ile birlikteyiz' dedi.

Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
Son dakika haber! SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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