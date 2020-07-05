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Son dakika haberleri: Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son...

Son dakika haberine göre Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandıHendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın cenazesi, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1042 Sokak'ta bulunan evlerinin önünde kılınan...

Son dakika haberleri: Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son...
05.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:39

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın cenazesi, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1042 Sokak'ta bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Yılmaz ailesinin yakınlarıyla ile vatandaşlar katıldı. Vali Kaldırım cenaze namazı öncesinde Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz'ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı sonrasında Halis Yılmaz'ın bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Halis Yılmaz'ın cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.  2 İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ 

Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda vefat eden işçilerin Muhammet Aygün ve Erhan Ateş oldukları açıklandı. Muhammet Aygün ve Erhan Ateş'in ailelerine acı haber verildi. Aygün'ün ailesine acı haberi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu verdi.  


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Kaynak: DHA

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