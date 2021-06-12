SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
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SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Sultangazi'de geri dönüşüm tesislerine gönderilmek için depolanan kağıt ve plastik atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İSTANBUL Sultangazi'de geri dönüşüm tesislerine gönderilmek için depolanan kağıt ve plastik atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın havadan da görüntülendi.

Yangın saat 10.00 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi'nde bulunan katı atık deposunda meydana geldi. Geri dönüştürülmek üzere depolanan kağıt ve plastik atıklarının bulunduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıt ve plastik atıklarından çıkan dumanı görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Depo yanında bulunan tek katlı gecekondu çatısının bir kısmı da yangında hasar gördü. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri kağıt ve plastik atıkların üzerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
SULTANGAZİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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