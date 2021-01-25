Son dakika haberleri | (Havadan görüntülerle) ESENYURT'TA GİŞİLERDE TIR İLE MİDİBÜS KAZAYA KARIŞTI - 1

Son dakika haberleri... Esenyurt TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde TIR ile midibüs çarpıştı.

Esenyurt TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde TIR ile midibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-------------------Havadan görüntüler-aktüel görüntüler-Olay yeri-TIR şoförünü çıkarma çalışmaları-Ambulanslar-Polis ekipleri

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı