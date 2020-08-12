Son dakika haberleri... (Havadan görüntülerle) AYDOS'TA ORMANLIK ALANDA YANGIN-2 Son dakika haberleri: MURAT KORKMAZ / Aydos'ta ormanlık alanda yangın çıktı.

ALİ KEREM BENGİ-MURAT KORKMAZ/ Aydos'ta ormanlık alanda yangın çıktı. 2 farklı noktada çıktığı belirtilen yangına ekiplerin karadan ve havadan helikopterle müdahalesi devam ediyor.

Aydos'ta ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında 2 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına itfaiye ve orman ekipleri yerden müdahale ederken, bir helikopter de havadan yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: DHA