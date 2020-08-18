Son dakika haberleri | Hava Kuvvetleri Komutanlığında 18 astsubay için gözaltı yapılan operasyonun detayları
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Son dakika haberleri | Hava Kuvvetleri Komutanlığında 18 astsubay için gözaltı yapılan operasyonun detayları

Son dakika gündem haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmada Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 21'i ihraç, 25 astsubaydan 18'ini gözaltına aldı.

Son dakika haberleri | Hava Kuvvetleri Komutanlığında 18 astsubay için gözaltı yapılan operasyonun detayları
18.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmada Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 21'i ihraç, 25 astsubaydan 18'ini gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 21'i ihraç, 25 astsubaydan 18'i gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalarda şüphelilerden bir kısmının örgüt içerisinde kod adı kullandıkları, astsubay okuluna örgüte ait evlerde hazırlandıkları, haklarında teşhiste bulunan ve etkin pişmanlıktan yararlanan şahısların beyanlarından tespit edildi.

Sınavı kazandıktan sonra astsubay okulunda mahrem imamlarca örgütsel faaliyetler için tekrar talimatlandırdıkları anlaşılan örgüt üyelerinin ikişer üçerlik küçük gruplar olarak mahrem imamlarca örgütsel içerikli toplantıların yapıldığı ve örgüt liderinin videoları izletilerek bağlılıklarının artırıldığı belirlendi. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan gaybubet operasyonunda üçü hakim olan 7 şüpheliden 6'sında sahte ehliyet ve nüfus cüzdanları ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte geniş çaplı olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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