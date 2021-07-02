Son dakika haberleri: Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler, trafik kazalarından 6 kat fazla can alıyor

Son dakika gelişmesine göre Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) "Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkisi" raporuna göre, Türkiye'de hava kirliliğinden kaynaklı ölümler trafik kazalarından 6 kat fazla olurken, Kovid-19 virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan...

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) "Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkisi" raporuna göre, Türkiye'de hava kirliliğinden kaynaklı ölümler trafik kazalarından 6 kat fazla olurken, Kovid-19 virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan kronik hastalıklar, enfeksiyonlara zemin hazırlıyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 4 yıllık hava kirliliğinin boyutu, kirliliğin sağlığı nasıl etkilediği, sebep olduğu ölümleri ve salgında hava kirliliğinin yarattığı risklere odaklanan rapor, özellikle salgın döneminde temiz havamın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye'de hava kirliliğinden kaynaklı ölümler trafik kazalarından 6 kat daha fazla olurken, Kovid-19 virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan kronik hastalıklar, enfeksiyonlara zemin hazırlıyor.

Türkiye'de 81 milyon kişinin soluduğu havanın kalitesine dair yeterli veri bulunmadığı belirtilen raporda, sağlıklı bir çevrede yaşamanın en temel şartlarından olan hava kalitesini kalıcı olarak iyileştirmenin önemine dikkati çekiliyor.

Klima bakımı

Verilen bilgiye göre, bakımı yapılmayan klimalar gerekli filtrelemeyi gerçekleştiremediği için ortamdaki toz ve partiküllerini temizleyemiyor, dolayısıyla yeterince hijyen sağlanamıyor.

Klima bakımı, olası arızaların oluşmasına engel olduğu gibi performansın ilk günkü gibi olmasını, dolayısıyla elektrik faturalarının kabarık olmamasına olanak tanıyor.

Daikin, hem iç ortam hava kalitesi hem de performans açısından klima bakımlarının yılda 2 kez ve mutlaka uzman yetkili servisler tarafından yaptırılmasını öneriyor.

Hafif bir yaprak hışırtısı veya sakin nefes alma seviyesi olan 19 dB(A) (Ses Basınç Seviyesi) kadar sessiz bir seviyede çalışan Daikin klimalar, sağlıklı ve konforlu bir klima ortamı sunarak hayat kalitesini artırıyor.

Salgın döneminde temiz hava çok önemli

Salgın döneminde temiz hava çok önemli. Bu dönemde AR-GE faaliyetlerini hızlandıran Daikin, geliştirdiği özel teknoloji ve ürünlerle pandemiyle mücadeleye ciddi bir katkı sunuyor.

Bu kapsamda 3 yeni hava temizleme cihazını kullanıcılarıyla buluşturan Daikin, flash streamer ve akıllı göz (optik göz) özellikleriyle ileri teknoloji segmentinde yer alan Shira Plus klima, telefon üzerinden bir aplikasyonla da kontrol edilebiliyor. Evde bulunan aktif internet ve telefondaki Daikin konut kontrol uygulaması sayesinde evde bulunulmazsa dahi uzaktan programlanabiliyor. Ayrıca, inverter klimalarda zor bir hesap olan faturaya yansıyan bedelin ne kadar olduğu konusu bu uygulama sayesinde anlık elektrik tüketim verisine bakılarak kolayca hesaplanabiliyor.

Daikin'in üstün flash streamer teknolojili ve elektrostatik HEPA filtreli hava temizleme cihazları MC55W ve MCK55W, kullanıcılara temiz ve doğru havanın anahtarını veriyor.

Flash Streamer teknolojisi yüksek hızlı elektronlarla toz, polen, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı olarak çalışıyor.

Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor. Daikin patentli bu teknoloji, sektörün en yenilikçi ve iddialı hava temizleme teknolojisi olarak gösteriliyor.

Daikin hava temizleme cihazları, flash streamer teknolojisinin yanı sıra elektrostatik HEPA filtre ile güçlerini üst düzeye çıkarıyor. 0,3 um büyüklüğündeki partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayan elektrostatik HEPA filtre, filtrenin inceliğine dayanan geleneksel HEPA filtrelere kıyasla daha düşük basınç kaybına sahip. Bu da daha iyi, temiz hava anlamına geliyor.

"Bir pencereyi uzun süre açık tutmak yerine kısa bir süre tam olarak açın"

Açıklamada, klima kullanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyle sıralandı:

"Klimanızdan yüksek verim almak ve en konforlu iklimlendirmeyi sağlamak için sadece bakımlarını düzenli yaptırmanız yetmiyor. Kullanım sırasında dikkat edeceğiniz bazı hususlar klimanızdan maksimum oranda faydalanmanızı sağlayacaktır. Klimanızı yazın kullanırken, çok düşük derecelere ayarlayarak hızlı bir serinlik sağlamaya çalışmayın. Klimanızı konforlu bir iklimlendirme ayarında kullanın, bu sıcaklık da dışarıdaki havanın 6°C'nin düşüğüdür. Düşürdüğünüz her bir derece elektrik tüketiminizi yüzde 5 artırır. Sıcakta kapı ve pencerelerinizi açık tutmayın, mekanı havalandırmak istersiniz akşam serinliğini tercih edin. Gün içinde havalandırma yaparken bir pencereyi uzun süre açık tutmak yerine kısa bir süre tam olarak açın. Çok sıcak günlerde güneş ısısını kesmek için perde, panjur ve jaluzileri kapalı tutun. Çok sıcak olmayan ama nemin yüksek olduğu günlerde ise klimanızı nem alma modunda çalıştırın. Yaz aylarında ortamda ısı üreten cihazları, örneğin spot lambalarınız varsa gerekli olmadıkça açmayın.

Klimanızın programlama özelliklerini öğrenin. Bu yaz-kış işinize yarayacaktır. Örneğin, zamanlayıcı özelliğini kullanarak hem enerji tüketiminizi azaltabilir hem de konforlu iklimlendirme sağlayabilirsiniz. Klimanın hava üfleme kanatlarının direkt olarak üzerinize gelmemesine dikkat edin. Evcil hayvanlarınızı ve bitkilerinizi de koruyun. Üfleme hızını gereğinden yüksek tutmamaya özen gösterin. Periyodik bakımı beklemeden iç ünitenin hava filtresini düzenli olarak yıkamaktan çekinmeyin. Ön panelde yer alan filtreyi sadece soğuk suyla, herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan yıkayabilirsiniz. Ancak sakın klimanızı filtresiz çalıştırmayın. Klimanızı akıllı kontrol sistemlerinize entegre edin. Böylece evde olun veya olmayın, cep telefonunuzdan klimanızın kontrolünü istediğiniz zaman sağlayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu