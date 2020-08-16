Son dakika haberleri! Hatayspor, Portekizli Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı
Son dakika haberlerine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro'yu transfer etti.
16.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:28
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezonu Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de tamamlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Ribeiro, Hatayspor'un Erzurum kampına katılarak bireysel çalışmalara başladı.
Tecrübeli futbolcu için yarın Erzurum'da imza töreni düzenlenecek.
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Kaynak: AA