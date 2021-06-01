Son dakika haberleri | Hatayspor'da sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz takımdan ayrıldı
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Son dakika haberleri | Hatayspor'da sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz takımdan ayrıldı

Son dakika haberleri | Hatayspor'da sözleşmesi sona eren Selim Ilgaz takımdan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor

Son dakika haber... Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Selim Ilgaz'ın takımın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olduğu belirtildi.

Oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, "Bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Selim Ilgaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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