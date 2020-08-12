Son dakika haberleri! Hatay Vali Yardımcısının öldürdüğü kardeşi ve annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi
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Son dakika haberleri! Hatay Vali Yardımcısının öldürdüğü kardeşi ve annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi

Son dakika habere göre Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin öldürdüğü avukat erkek kardeşi Altuğ P. ile annesi İkbal P'nin cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Son dakika haberleri! Hatay Vali Yardımcısının öldürdüğü kardeşi ve annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi
12.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:18

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin öldürdüğü avukat erkek kardeşi Altuğ P. ile annesi İkbal P'nin cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Vali Yardımcısı Tolga P. tarafından dün gece saatlerinde tabancayla öldürülen Altuğ P. ve annesi İkbal P'nin cenazeleri, tören için Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan namazın ardından anne ve oğlunun cenazesi, Hacıhamzalı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan aile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, adliyeye sevk edildi.

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde, dün kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla ateşe ederek öldürmüş, Tolga P. olay yerinde gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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